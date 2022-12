Serviços do FCecon têm mudança de horário durante jogo do Brasil nesta segunda

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), terá horário diferenciado de funcionamento para alguns setores da instituição, durante o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Fifa 2022, nesta segunda-feira (05).

O serviço de Oncologia Clínica irá funcionar normalmente durante o jogo do Brasil na segunda-feira, com o setor iniciando atendimento às 7h30. As consultas médicas com oncologistas clínicos funcionarão normalmente, com os horários agendados e informados aos pacientes. O serviço de Quimioterapia também irá realizar os tratamentos normalmente, com início às 7h.

O ambulatório da FCecon vai operar em horário diferenciado, abrindo às 7h e encerrando as atividades ao meio-dia. Dentre os serviços que irão operar em horário diferenciado estão setor de curativos, marcação de consulta, abertura de prontuário, serviço social, fisioterapia, odontologia e serviço de endoscopia.

As consultas médicas agendadas pela manhã, no ambulatório, irão ocorrer até o atendimento do último paciente. A FCecon ressalta que alguns atendimentos que ocorreriam durante a tarde foram antecipados para o turno da manhã ou para datas mais próximas, sem prejuízo aos pacientes, que estão sendo comunicados.

O serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos (STDCP) seguirá o horário de funcionamento do ambulatório para consultas médicas, atendimento administrativo ao paciente e visitas domiciliares.

As consultas com médicos radioterapeutas e os tratamentos de radioterapia funcionarão até o meio-dia no dia.

O Laboratório de Análises Clínicas inicia as coletas agendadas às 6h30 e finaliza o atendimento administrativo ao meio-dia. O laboratório seguirá funcionando normalmente para atender os pacientes em quimioterapia, no Serviço de Pronto-Atendimento e os pacientes nas enfermarias.

O laboratório de Patologia funcionará em horário diferenciado, até o meio-dia nesta segunda-feira .

Os exames de imagem do serviço de Imaginologia serão realizados das 8h ao meio-dia. O atendimento aos pacientes no Serviço de Pronto-Atendimento e aos pacientes nas enfermarias está mantido em regime de plantão.

A dispensação de medicamentos na farmácia ambulatorial e o consultório farmacêutico funcionam das 7h às 13h. O atendimento da farmácia hospitalar, para os pacientes internados nas enfermarias, e a farmácia oncológica, para os pacientes em quimioterapia infusional, funcionarão em regime de plantão.

O Serviço de Pronto-Atendimento da FCecon, voltado a urgências e emergências oncológicas, funciona todos os dias, 24 horas.