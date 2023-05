Serviços de saúde são ofertados para moradores de rua em Manaus

Manaus/AM - Uma ação com serviços essenciais de Atenção Primária à Saúde (APS) foi oferecida, nesta quinta-feira (26), para pessoas em situação de rua de Manaus.

A mobilização foi realizada na Praça Heliodoro Balbi, antiga praça da Polícia, e entorno, para promover o acesso dessa população às políticas públicas, com a participação de diversos órgãos e instituições.

Equipes da Semsa ofertaram serviços de triagem em saúde, emissão do Cartão Nacional de Saúde (CNS), testagem rápida para HIV e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), rastreio para tuberculose, assistência farmacêutica e aplicação de vacinas antitetânica e contra influenza e hepatite B. Participaram da ação equipes de Atenção e Vigilância do Distrito de Saúde Sul, com o apoio da equipe do Consultório na Rua.

Ao lado das ações de saúde, o mutirão do Pop Rua Jud promoveu ações de cidadania, inclusão social e acesso à justiça, com a oferta de serviços como emissão de documentos básicos, orientação jurídica, palestras, distribuição de kits de higiene, entre outras. Além da Semsa, participaram da mobilização pela Prefeitura as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).