'Sensação de alívio', diz imunizada após ser contaminada duas vezes por Covid

Damiana disse que chegou a ir quatro vezes ao pronto-socorro, "É preciso continuar se cuidando, usando máscara, tendo cuidado com a higienização, chegou da rua, lavar as mãos e ter maior higiene possível porque eu acho que é isso que salva mesmo. É você ter os seus cuidados, tem que ser cuidado", destacou.

Após ser contaminada duas vezes o novo coronavírus e sofrer com as consequências da doença, a operadora da linha Damiana Paiva Vieira, 49, foi vacinada, na manhã deste sábado (12/06), em Manaus, durante o viradão de imunização promovido pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus.

