Senac Amazonas homenageia incentivadores da educação profissional

Manaus/AM - Dez empresários que incentivam a educação profissional na região serão homenageados no Senac Premium, na próxima quinta-feira (22). O evento online do Senac AM será transmitido pelas redes sociais da instituição, a partir das 18h. Além da participação dos homenageados, por meio de vídeos, a programação contará com a palestra “Comércio 4.0 Pós-Pandemia”, com master coach Jairo Martiniano.

Os homenageados serão: Renato Aguiar Dias, da Genial Refrigeração; Allan Kardec Bandeira de Melo, da Tropical Multiloja; Moacir Mota Júnior, da Transbyshop; Rogério Armando Parente de Faria e Cunha, da Loppiano Pizza; Kei Nagai, da Flora Tropical.

Além de Antônio Carlos Cunha Leite, da Livraria Concorde; José Marques de Almeida, da Rymo da Amazônia; André Luis Parente, da Cachaçaria do Dedé; Suzana Afonso Garcia, do Frigorífico Vitello e José Corrêa Pinheiro da Real Equipamentos.

Jairo Martiniano

Especialista em liderança motivacional e corporativo, Jairo Martiniano é master coach e vai abordar, de forma humorada, o tão falado “Comércio 4.0”, dando ênfase ao cenário atual a qual vivemos e o que ainda vamos percorrer no pós-pandemia da covid-19. Martiniano é reconhecido pela habilidade com as palavras e capacidade de envolver a sua plateia em seu stand up comedy. Ele atua em empresas nacionais e multinacionais em todo Brasil.