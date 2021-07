Senac AM divulga lista de cursos de informática para julho; confira

Manaus/AM - O Senac Amazonas divulga nesta segunda-feira (5), a lista completa dos cursos de informática que terão início neste mês de julho. A listagem contempla turmas que vão do básico ao avançado e exploram programas como Word e Excel. A inscrição pode ser feita no site www.am.senac.br. As aulas são presenciais e serão realizadas nas unidades Cidade Nova e Centro, cujos números de WhatsApp para contato são, respectivamente: (92) 98197-5335 e 99111-4918.

