Senac abre inscrições para oficina de arranjos florais de páscoa

Manaus/AM - Estão abertas inscrições para a oficina de arranjos florais de páscoa, que será realizada na próxima segunda-feira (11), a partir das 14h, no Senac Cidade Nova, situado na Rua Visconde de Itanhaém, 863, Cidade Nova I.

Que quiser participar pode ser feita no site www.am.senac.br ou na própria unidade. O investimento é de R$ 90, sendo R$ 40 a inscrição e R$ 50 o kit do curso.

A oficina será ministrada pela florista Tânia Nagai que tem mais de 25 anos de experiência no segmento e integra a equipe da Flora Tropical, uma das floriculturas mais prestigiadas de Manaus, com atuação de mais de três décadas.

“Na nossa oficina faremos um arranjo de flores naturais para uma cesta de presente. A pascoa é um momento de celebrar em família e temos muitos motivos para celebrar a vida e os que amamos. Então, faremos a montagem de um arranjo simples, mas que pode ser o diferencial para o seu presente ou até mesmo para uma renda extra, já que o mercado está bem aquecido”, comenta a professora.

A técnica a ser trabalhada com os participantes, segundo a professora, será a da espuma floral. Tânia explica quais são os pontos relevantes do aprendizado e destaca que o aluno vai receber um bônus extra.

“Vamos aprender a forma correta de utilizar a espuma, como fazer a manutenção das flores e como cortar e montar o arranjo para que elas (flores) fiquem ainda mais lindas. Além disso faremos uma demonstração com ideias de arranjos para usar no café da manhã”, finaliza a florista.

Florista da Flora Tropical e com muita experiência na área, Tânia Nagai foi a treinadora oficial da egressa Júlia Noemia, que disputou as Competições Senac de Educação Profissional, a qual ficou em segundo lugar no ranking nacional. Os jogos reuniram alunos de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal no maior torneio de profissões do setor do comércio de bens, serviços e turismo.