Semulsp faz operação para limpar estragos causados por temporal em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atua, nesta segunda-feira (27), no atendimento às demandas oriundas dos prejuízos causados pela chuva. Ao menos 16 equipes com 300 trabalhadores foram mobilizadas e atenderam as ocorrências registradas pela Prefeitura de Manaus. Durante as primeiras horas do dia, a Semulsp trabalhou na retirada de mais de 15 árvores tombadas nas ruas e avenidas da capital amazonense. A atenção aos igarapés que entrecortam a cidade também foi redobrada, nesta segunda-feira. Entre os locais atendidos pela Semulsp estão as avenidas Costa e Silva, 7 de Setembro, Rodrigo Otávio, Umberto Calderaro, Guilherme Paraense, Santa Cruz Machado, Tenente Roxana e os bairros Santos Dumont, São Jorge e Compensa, além das ruas Gabriel Soares de Souza, Melo Gomes, Edward Costa, Monte Gilboa, alameda Alaska, alameda Egito e boulevard Álvaro Maia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.