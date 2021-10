Semtepi abre vagas para cursos de tecnologia para adolecentes em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lança nesta terça-feira (5) 50 vagas gratuitas em oficinas de tecnologia e inovação voltadas para crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 15 anos.

A ação aconteve em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. As oficinas fazem parte do Projeto “Aprendendo para Empreender – Edição Creative Day”, cuja missão é despertar a visão do público infantojuvenil para a área da tecnologia e inovação, contribuindo e disseminando qualificações tecnológicas, inovadoras e empreendedoras no município, por meio de cursos, oficinas e workshops de curta duração.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em semtepi.manaus.am.gov.br nesta quarta-feira, 6/10, das 9h às 17h.

O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis. O candidato deve optar somente por uma oficina, caso opte por duas ou mais, será automaticamente eliminado do processo.

As oficinas serão realizadas presencialmente nos dias 13, 14 e 15 de outubro, na sede da Fab Lab Manaus, na avenida Efigênio Salles, nº 1.299, Aleixo, zona Centro-Sul, e no Casarão da Inovação Cassina, na rua Bernardo Ramos, no centro histórico.