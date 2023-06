Semsa se pronuncia após vídeo de servidora xingando motoboys de Manaus

A prefeitura ressalta, ainda, que condutas baseadas no valor da pessoa humana são permanentemente promovidas e estimuladas entre os seus servidores, sendo o respeito a todos os cidadãos um princípio inegociável da atividade profissional no âmbito da gestão pública municipal.”

A prefeitura destaca que a manifestação da servidora se deu em contexto rigorosamente pessoal, sem nenhuma relação com o exercício da função pública, devendo o seu ato ser tratado na esfera particular.

