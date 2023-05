Semsa aplica mais de 75 mil doses no ‘Dia D’ de Multivacinação em Manaus

Manaus/AM - O balanço do “Dia D” da Campanha de Multivacinação, promovido pela Prefeitura de Manaus, nesse sábado (20), foi divulgado neste domingo (21). Ao todo, a campanha teve como saldo a aplicação de 75.970 doses de vacina, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A mobilização contou com 229 pontos de atendimento distribuídos em todos os distritos urbanos, que funcionaram durante oito horas ininterruptas, das 8h às 16h, com o objetivo de alavancar os índices de cobertura vacinal do público de 0 a 14 anos na capital.

Para a titular da Semsa, Shádia Fraxe, o resultado é excelente e se deve ao empenho dos 1,5 mil servidores envolvidos na ação e à resposta da população ao convite feito pelo município. “Agradecemos a todos, lembrando que seguiremos com a intensificação até a próxima quinta-feira, dia 25 de maio, esperando receber, em uma das nossas 171 salas de vacina, todos aqueles que não puderam levar suas crianças no sábado”.

Segundo a secretária, devem ser levadas às unidades as crianças e adolescentes que deixaram de tomar qualquer dose das vacinas previstas e também as que se encontram no prazo para atualizar a caderneta de vacinação.

A campanha de multivacinação foi aberta de forma antecipada no Amazonas por recomendação do Ministério da Saúde, que considerou a notificação recente de um caso de poliomielite (paralisia infantil) no Peru, somada à baixa cobertura vacinal contra o vírus no Brasil, condições que elevam a vulnerabilidade da população à doença, que foi erradicada no território nacional em 1989.

Em Manaus, a mobilização começou no último dia 13/5, com a oferta de todas as vacinas do calendário básico infantil e, ainda, das vacinas contra Influenza e Covid-19. Além da cobertura vacinal insatisfatória para poliomielite, o país registra quedas na vacinação das demais doenças imunopreveníveis, com índices abaixo do ideal de 95%.

Acesso

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que acompanhou o movimento do público no “Dia D”, destacou a importância das campanhas para ampliar o acesso da população às vacinas e reverter o quadro desfavorável das coberturas vacinais.

“Cumprimos, mais uma vez, a missão de levar atenção primária para perto do cidadão, como é princípio do SUS”, disse Djalma, ressaltando que, para isso, a Semsa utilizou as unidades de saúde tradicionais, criou pontos estratégicos de vacinação, utilizou postos volantes em áreas remotas e também levou a vacina até a casa das crianças, por meio dos agentes comunitários de saúde.

Para a gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, as estratégias renderam bons resultados. Ela monitorou a vacinação ao longo do dia, diretamente nas unidades de saúde e por meio do sistema eletrônico utilizado para o registro e análise de dados. “Foi muito bom, há muito tempo não tínhamos um movimento tão intenso e o empenho de cada um dos envolvidos foi fundamental”, disse.

De acordo com as informações consolidadas pela secretaria após o encerramento do “Dia D”, das 75.970 doses de vacinas administradas ao longo do dia, 22,3 mil foram aplicadas no distrito de saúde Sul; 20,7 mil, no distrito Norte; 17 mil, no distrito Leste; e 15,8 mil, no distrito Oeste.

Além da faixa etária de 0 a 14 anos, foram vacinados adultos que levaram os filhos aos pontos de atendimento e quem procurou individualmente as unidades para atualizar suas doses de vacina.

Os endereços e os horários de funcionamento das 171 salas de vacina que seguirão atendendo o público durante a semana podem ser consultados no link http://bit.ly/salasdevacinamanaus. Nestes locais estarão disponíveis as doses do calendário básico e também a vacina contra influenza, liberada para o público geral, a partir dos 6 meses de vida.

Já os pontos de atendimento para a vacinação contra a Covid-19 para todos os segmentos estão listados nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no facebook) e também no link http://localvacinacovid19.