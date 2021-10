Semsa abre processo seletivo para contratação de 250 vacinadores com salário de R$ 1,1 mil

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação de 250 vacinadores/registradores pelo período de 51 dias para atuarem na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A inscrição é gratuita, on-line e começa a partir de segunda-feira (25) e vai até o dia 30 até às 23h59 pelo site https://pssemsa.manaus.am.gov.br/.

A remuneração mensal é de R$ 1,1 mil, mais parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente de agente agressivo biológico, auxílio transporte e salário família.

O edital do PSS nº 002/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município desta sexta-feira (22), estabelece como requisito obrigatório ensino fundamental completo. As atribuições incluem transportar a caixa de isopor com capacidade de 12 litros com gelo e vacina; aplicar a vacina, por via subcutânea, em cães e gatos; e preencher o certificado de vacina.

A jornada de trabalho é de 36 horas semanais, de segunda-feira a sábado (exceto feriados), no horário de 7h30 às 13h30. A data de início ainda será definida e divulgada, quando ocorrer a convocação dos candidatos.

Confira o edital: