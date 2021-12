Semmas abre processo seletivo em Manaus; confira edital

Não haverá cobrança de taxa de inscrições e os candidatos poderão se inscrever a partir de 00h de segunda-feira (13), no site da secretaria – www.semmas.am.gov.br – preenchendo a ficha de inscrição e anexando os documentos exigidos no edital. A contratação é pelo prazo de um ano, e das 12 vagas, uma será destinada a PCD (pessoa com deficiência). Confira o edital:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.