Semed prepara retorno seguro para aulas presenciais em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), retoma, nesta segunda-feira (23), as aulas presenciais nas unidades de ensino, após um ano e meio sem a presença de alunos no ambiente escolar. O retorno tem respaldo dos órgãos de saúde e foi discutido pelos profissionais da educação em encontros com todas as Divisões Distritais Zonais (DDZs) da secretaria, a fim de garantir a segurança de todos, alinhada ao ensino de qualidade e alimentação saudável.

As escolas que não estiverem adequadas não devem retornar, com isso, o início das aulas presenciais no próximo dia 23, deve acontecer em 390 unidades educacionais, com 196.471 alunos. Outras 29 escolas continuam no sistema híbrido (com 27.548 alunos), e as demais 88 não retornam, permanecendo no com ensino remoto (com 27.834 alunos).

A edição nº 5.167, do Diário Oficial do Município (DOM), de sexta-feira (20), traz o decreto nº 5.126/2021, assinado pelo prefeito David Almeida, que ampara o retorno das atividades presenciais, no âmbito da rede municipal de ensino.

Segurança

Para garantir o retorno seguro às aulas, a Semed firmou uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, lançando o programa “Wash”, que vai beneficiar unidades de ensino localizadas em áreas de vulnerabilidade social, com material higiênico e educativo para auxiliar no combate e prevenção à Covid-19, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que determina o distanciamento entre os alunos, o uso de máscaras e constante higienização.