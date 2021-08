Manaus/AM - O diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Gerson Mourão, se reuniu, na manhã desta quarta-feira (25), com o secretário municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, para debater a viabilidade da vacinação dos estudantes da rede municipal de Educação contra o Papilomavírus Humano (HPV) nas escolas. O HPV é o causador do câncer do colo do útero.

Semed e FCecon pretendem vacinar 87 mil alunos contra HPV em Manaus; vídeo pic.twitter.com/lKB8y6TbNH — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 25, 2021

Durante o encontro, FCecon e Semed defenderam a importância da volta da vacinação contra o HPV às escolas, que foi suspensa em 2014. Foi debatida a logística para os vacinadores irem até os estudantes, de forma a obter maior adesão à vacina.

Conforme a Semed, a rede municipal de Educação possui 87 mil alunos na faixa etária indicada para receber as duas doses da vacina contra o HPV. “A ideia é transformar essa campanha de vacinação em uma campanha de saúde pública, para que possamos, num curto espaço de tempo, erradicar o câncer do colo do útero através da vacina do HPV”, disse o secretário municipal de Educação.

A doença é causada pelo HPV e é 100% evitável. No Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são previstos 700 casos de câncer do colo do útero para 2021, sendo 580 somente em Manaus.

A vacina contra o vírus HPV é a prevenção primária ao câncer do colo uterino, sendo indicada para meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. O imunizante é gratuito, eficaz e seguro e se encontra disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). São necessárias duas doses.