Semed convoca pedagogos aprovados em PSS em Manaus; veja lista

De acordo com o chefe da Divisão de Pessoal, da Semed, Thiago Correia, todas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de documentos serão enviadas pelo endereço eletrônico [email protected] .

Manaus/AM - 46 pedagogos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2021 da Prefeitura de Manaus, foram convocados para atuarem nas escolas de 1º ao 5º ano da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A convocação foi publicada nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial do Município (DOM), nas páginas 17 e 18, edição 5.358. Os aprovados devem aguardar o contato da Comissão de Posse, que será por e-mail, e têm até o dia 20 deste mês para entregar todas as documentações e tomar posse.

