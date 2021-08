Semed convoca 85 professores classificados em PSS em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus convocou 85 professores classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2021 para Ciências e Matemática, da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A lista com os nomes está disponível na página 31, da edição 5.171, do Diário Oficial do Município (DOM). Os educadores vão atuar em escolas das zonas Leste, Norte, ribeirinha e rodoviária da capital amazonense.

Os candidatos devem entrar em contato via e-mail:[email protected] até o dia (10), no horário de 8h às 12h, para ter acesso às orientações sobre os procedimentos pré-admissionais e checagem dos documentos elencados no item 15.4 do edital 001/2021 da Semed, publicado no DOM nº 5.126, de 24/6.

No total, foram classificados 1.431 professores: 735 de Ciências e 696 de Matemática. Com o preenchimento das 85 vagas, os classificados podem compor o cadastro reserva. O certame tem validade de um ano e pode ser prorrogado por mais um ano. A realização do processo seletivo foi iniciada após a convocação de todos os aprovados no concurso de 2018, nas áreas de Matemática e Ciências.

Os 85 educadores serão contratados por tempo determinado, para suprir a necessidade do quadro de pessoal, porque não havia outros candidatos aprovados no concurso nessas especialidades para atuar em sala de aula.

De acordo com o presidente da Comissão do PSS, Thiago Correia, o meio de comunicação entre a Semed e o candidato é o e-mail.

“Os candidatos terão 15 dias, a contar da data da convocação, para enviar de forma remota a documentação para contratação, pois ainda estamos seguindo todos os protocolos de segurança por conta da Covid-19, ou seja, não teremos atendimento presencial. Cada candidato vai receber um e-mail com orientações, o mesmo que foi cadastrado pelo candidato e terá que seguir essas orientações até a sua contratação”, explicou Correia, que também ressaltou que os candidatos que não foram contemplados nessa primeira convocação deverão aguardar.