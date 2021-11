Semed alerta sobre falso processo seletivo que circula em grupos de WhatsApp

“A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as notícias que estão sendo compartilhadas referente a um processo seletivo simplificado não são verdadeiras. O órgão esclarece que no momento não há qualquer processo seletivo sendo realizado para a rede municipal de ensino”.

