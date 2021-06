Semed abre processo seletivo com 85 vagas para professores em Manaus

A Prefeitura de Manaus abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores de Ciências e Matemática para atuarem nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Serão 30 vagas para disciplina de Ciências e 55 para Matemática, as inscrições iniciam nesta sexta-feira, 25/6, às 15h (horário Manaus), somente pelo site Serviço Semed (https://bit.ly/3xR93Yr), e encerram no dia 2 de julho. O PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

No momento do preenchimento do formulário on-line da inscrição, o candidato deverá anexar os arquivos comprobatórios dos documentos listados no item 3.6 do edital, que devem ser obrigatoriamente em formato PDF, tamanho máximo de 1MB e em arquivos individuais para cada campo.

O chefe de Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia, pontua que toda a documentação deve ser entregue no prazo estabelecido, caso não seja entregue na data correta, o mesmo não será aceito, em qualquer hipótese.

Documentos

Preenchimento de formulário de inscrição online, constante no link (https://bit.ly/3xR93Yr).

1- Registro Geral - RG – frente e verso: Não serão aceitos documentos sem foto, mesmo oficiais (Certidões de Nascimento, Casamento, Título Eleitoral); Carteiras de estudantes; Carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis que não permitam identificar dados ou foto do candidato.

2- Cadastro de Pessoa Física - CPF - frente e verso.

3- Diploma de Graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Certidão de Conclusão do Curso emitida pela Instituição formadora. No caso de possuir diploma de graduação obtido em instituição de educação superior estrangeira, este deve estar revalidado no Brasil, na forma da lei – frente e verso.

4- Histórico Escolar da Graduação emitido pela instituição formador.