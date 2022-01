Sem arraial, pároco da São Sebastião anuncia venda de bolos para ajudar no restauro da igreja

Manaus/AM - Com o início do novenário que antecede a comemoração do Dia de São Sebastião, em 20 de janeiro, marcada para amanhã, terça-feira (11) e sem poder fazer o arraial tradicional na igreja que leva o nome do santo, o pároco Frei Paulo Xavier, anuncia a venda de bolos de laranja para arrecadar recursos visando o restauro da paróquia centenária. No dia do padroeiro, considerado pelos católicos como protetor da humanidade contra fome, a peste e a guerra, haverá missa a ser celebrada no Largo de São Sebastião, em frente à Rádio Rio Mar FM, a partir das 17h. Neste ano, o novenário tem como tema: “Nossa caminhada como igreja Sinodal: na escuta, na ação e no testemunho”. Frei Paulo destaca que a Campanha Santa Ajuda para o restauro da igreja, inaugurada em 1888 continua e os fiéis que desejam colaborar com a campanha, podem comprar os bolos de laranja fazendo contato telefônico com o número 99474-8844. HISTÓRIA São Sebastião foi um soldado que, por não renegar a sua fé em Cristo, foi martirizado, tendo seu corpo amarrado em uma laranjeira, quando recebeu muitas flechas de seus antigos companheiros do Exército Romano. O jovem recuperou- se e continuou sua missão evangelizadora, defendendo as pessoas que professavam sua fé no cristianismo. Mas após apresenta-se ao Imperador Dioclesiano e pedir para que se encerrassem as perseguições e mortes dos cristãos, Sebastião foi açoitado até a morte e seu corpo jogado no esgoto público de Roma. Uma mulher chamada Luciana o resgatou e o sepultou próximo dos apóstolos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.