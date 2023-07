Seletiva de atletismo e jogo de queimada acontece na zona rural de Manaus

Manaus/AM -

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta sexta-feira, 7/7, a seletiva do 6º polo da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, nas modalidades de atletismo e queimada, nos naipes masculino e feminino, categorias mirim, infantil e juvenil. Os jogos foram realizados na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, e contaram com a participação de dez unidades de ensino, com total de 200 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada modalidade estão classificados para a 24ª Municipíadas, em setembro. No atletismo, aconteceram as corridas nos 50, 75 e 100 metros, e os revezamentos nas três distâncias, nas categorias mirim, infantil e juvenil. Já a queimada, envolveu alunos no infantil e juvenil.

Para o coordenador de esportes da Semed, Ronnie Melo, é uma grande vitória a participação desses alunos nas fases classificatórias, em virtude da distância e da logística, mas no final todos ficam satisfeitos por competir e representar a escola.

“É um momento muito especial para todos nós proporcionar essa prática esportiva para os alunos da rural. É uma participação grande das escolas, vindo de locais distantes, com dificuldades, acordando bem cedo. Os alunos não vão esquecer desse dia, que o esporte fique na mente deles e que usem o esporte para uma transformação na vida deles. Com o apoio da nossa secretaria Dulce Almeida e do prefeito David Almeida, eles estão tendo um olhar muito especial para o esporte”, comentou.

“Foi fundamental para os nossos alunos essa interação, socialização entre as nossas escolas. Nesse momento, a gente consegue proporcionar aos alunos, essas competições, mas acima de tudo visa a parte da socialização e participação, na parte global do aluno na formação dele como ser humano. A gente sabe que o esporte trabalha a parte da disciplina, atenção, dedicação e nós queremos que eles vivenciem e possam levar para dentro da sala de aula, bem como para a vida como um todo”, completou.

A escola municipal Zilda Iracema Melgueiro Nunes, na BR-174, quilômetro 67, no ramal Rio Branquinho, participou com um total de 25 alunos do 1º ao 9º ano. Para o professor de educação física, Wagner de Oliveira, os jogos têm uma importância não apenas esportiva, mas também social.

“Para a escola é um privilégio tamanho, pois os alunos praticamente não saem do ramal. A vinda deles para passear na escola cedo, lanchar, chegar no ambiente que não conhecem, enfim, é uma surpresa fantástica. Eu digo que é uma iniciativa importantíssima da divisão, porque esses alunos que estão distantes não têm esse momento de interação. Estamos oportunizando essa condição de interagir com outros, e cooperar com a formação cultural de cada um”, contou.