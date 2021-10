Seleção brasileira entra em campo contra o Uruguai hoje em Manaus

O público que estará presente é de 14 mil. A campanha Vacina Premiada, do Governo, sorteou 3 mil ingressos, desses, 300 não foram retirados e estão sendo doados hoje para quem doar sangue no Hemoam.

O último começou ontem (13), às 17h30 e seguiu até a noite. A torcida manauara está animada e contando as horas para vibrar com a partida.

Manaus/AM - O Brasil enfrenta o Uruguai a partir das 20h30, desta quinta-feira (14), em mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022.

