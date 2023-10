Sejusc orienta população sobre novo local de atendimento de PcDs e idosos em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) inicia, nesta segunda-feira (2), os atendimentos no Centro Estadual de Cuidados para Idosos e Pessoas com Deficiência (CECIPcD), na rua Marquês de Quixeramobim, 210, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores. A Secretaria Executiva de Direitos Humanos agora passa a atender no PAC Parque Dez, na avenida Tancredo Neves.

Com o CECIPcD, os serviços para idosos e Pessoas com Deficiência (PcD) estão centralizados em um único local, facilitando o acesso da população aos atendimentos. A nova unidade desempenha função administrativa, oferecendo serviços de gestão de projetos voltados para o público idoso e PcD, que já eram prestados no local anteriormente.

A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, conta que a mudança foi pensada para unir os serviços e estar em uma local de fácil acesso para a população que é usuária do transporte público.

“Nós estamos atentos às necessidades da população e além de um espaço adequado para atender os idosos e pessoas com deficiência, o novo local foi pensado de maneira estratégica para atender a população que vem tanto das zonas norte e leste, já que está situado em uma área de passagem e fácil acesso”, complementa Jussara.

Onde era e onde passou a ser:

Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa (Seadpi):

atendia no PAC Parque Dez.

passou a funcionar no CECIPcD, no bairro Flores.

Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD):

atendia na rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis.

passou a atender no CECIPcD, no bairro Flores.

Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH):

atendia na rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis.

passou a funcionar no PAC Parque Dez.

Todas as unidades atendem com demanda espontânea para orientações, denúncias e demais serviços ofertados, com funcionamento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As linhas de ônibus 026, 329, 304, 350, 359, 422, 440, 442 e 446 passam em frente à unidade do CECIPcD.

As linhas 304, 329, 359, 422, 427, 439, 442, 446, 654 passam em frente ao PAC Parque Dez.