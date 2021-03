Sejusc e Cetam oferecem cursos para pessoas em situação de rua em Manaus

O professor José Augusto falou da importância dos cursos de qualificação profissional àqueles que estão fora do mercado de trabalho e sonham com uma mudança de vida.

É nesse local que vem funcionando o novo abrigo emergencial temporário do governo, inaugurado no último dia 25 de fevereiro. As aulas ocorrerão presencialmente, seguindo todos os protocolos de proteção e prevenção à Covid-19 que já vêm sendo adotados pela Sejusc, reduzindo os riscos de contágio às pessoas que se encontram vulneráveis.

O diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, e a titular da Sejusc, secretária Mirtes Salles, assinarão o termo de cooperação técnica na segunda-feira (29). Os cursos terão início nos próximos dias, ministrados na área de concentração do Sambódromo.

Manaus/Am - A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), ofertam cursos de qualificação profissional para pessoas em situação de rua em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.