Sejusc convoca mais de 2 mil pessoas que não foram buscar RGs em Manaus

Documentos foram solicitados entre 1° de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) convoca as 2.388 pessoas que solicitaram o Registro Geral (RG), no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, em Manaus, para comparecer na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, e buscar o documento.

A Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid), que coordena os PACs, informa que os nomes das pessoas que devem buscar os RGs constam em lista disponível no site do órgão (www.sejusc.am.gov.br), ou pelo link (http://www.sejusc.am.gov.br/nomes-de-usuarios-que-faltam-buscar-rgs-nos-pacs/). A lista está organizada conforme a unidade onde o documento foi emitido.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, reforça que as pessoas devem voltar para buscar os documentos o mais breve possível. “Vimos que o número de pessoas que não compareceram para buscar seus RGs é grande. Então, é importante que você que ainda não foi até o local solicitado compareça o mais rápido possível. A Sejusc trabalha para garantir os direitos que são da população”, disse a gestora.

Retirada – Para o recebimento do RG, o solicitante deve se dirigir à unidade do PAC Parque Dez, no Parque Dez Mall, avenida Tancredo Neves, zona centro-sul da capital, das 8h às 14h, e apresentar um comprovante de identificação, como Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em caso de menores de idade, deverá ser apresentado o documento do responsável.