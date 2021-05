Seis terminais de ônibus de bairros em Manaus podem passar por reformas

Manaus/AM - O Projeto de Lei (PL) que contempla a reforma em seis terminais de bairros, que atendem 16 linhas de ônibus, que circulam em diferentes áreas da cidade, foi discutido nesta quarta-feira, 26/5, à tarde, entre o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, e o vereador Jaildo Oliveira. A reunião aconteceu na sede do órgão, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, e abordou pontos importantes do PL, que trarão mudanças positivas nos espaços destinados a atender os usuários do transporte público.

As reformas beneficiarão os terminais de ônibus do bairro Santa Etelvina; conjuntos Osvaldo Américo e Cidadão 12, na zona Norte; bairro Armando Mendes e conjunto João Paulo, na zona Leste; e conjunto Jardim de Versalles, zona Oeste, que serão reformados e entregues à população, garantindo mais segurança, comodidade e facilidade de acesso aos coletivos.

De acordo com o vereador, no ano passado foi apresentada na Câmara Municipal de Manaus (CMM) uma emenda parlamentar destinando a verba para a reforma de seis terminais de ônibus. “Hoje o diretor-presidente Paulo Henrique me informou que o processo já está todo preparado e autorizado, para seguir para a Comissão de Licitação e em seguida, a execução das obras”, informou Jaildo.