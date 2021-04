Seis motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados na Ponta Negra

Manaus/AM - Seis motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, na noite desta quinta-feira (29), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital.

Os flagrantes ocorreram em uma barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A operação “Pela Vida” é realizada pela Secretaria de Segurança, em conjunto com a Polícia Militar e o Detran-AM, com a coordenação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

Os condutores foram pegos no teste do bafômetro, por estarem dirigindo alcoolizados. Para quem comete essa infração, sete pontos são aplicados à Carteira Nacional de Habilitação, além de uma multa em R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste.

No local, 30 autuações de trânsito foram registradas por diversas irregularidades. O Neot ainda apreendeu quatro carros e duas motocicletas, que foram levadas para o parqueamento do Detran-AM.