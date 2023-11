Segunda etapa da Pesquisa de Clima Organizacional será lançada pela Defensoria no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inicia em dezembro a segunda etapa da Pesquisa de Clima Organizacional, que tem como fim obter informações qualificadas para aperfeiçoar processos, a qualidade no atendimento e a satisfação do público interno e externo.

A primeira fase da pesquisa teve início no primeiro semestre deste ano. O levantamento é realizado pela Innovate Consultores Associados e alcança todas as unidades da Defensoria, tanto na capital quanto no interior do estado.

A partir dos resultados, a administração da Defensoria Pública passou a implementar ações para atender as demandas que foram apresentadas na pesquisa.

Os resultados do primeiro levantamento mostraram que 94% do público interno da DPE-AM sente orgulho em trabalhar na instituição. De acordo com a pesquisa, 95% do público interno confirma que na Defensoria há respeito à diversidade, independente da orientação sexual, raça, cor, sexo e religião.

Internamente, a Innovate Consultores Associados ouviu 860 pessoas (entre defensores, servidores, estagiários e terceirizados), que por sua vez responderam questionário aplicado de forma virtual e anônima.

A pesquisa analisou o perfil social (gênero, idade, escolaridade) dos colaboradores, o nível de satisfação, a confiança e o relacionamento no ambiente de trabalho.

O estudo mostrou que o índice de satisfação geral dos colaboradores (defensores, servidores, estagiários e terceirizados) ficou em 81%. Na capital, o índice é de 80%, enquanto no interior é de 83%.

Com relação ao ambiente de trabalho, 92% da comunidade interna informou que o local é agradável. A pesquisa revela, ainda, que 92% do público interno acredita que faz parte da construção de uma Defensoria cada vez melhor e 94% está feliz em trabalhar na DPE-AM.



Público-alvo

Uma Pesquisa de Satisfação junto ao público-alvo da Defensoria também foi realizada esse ano. Foram ouvidas 300 pessoas em diversas unidades da instituição, entre fevereiro e abril.

A pesquisa apontou 93,5% de satisfação em relação aos serviços prestados à sociedade pela instituição. Isso mostra um crescimento de 58% no índice de satisfação geral em relação a 2017, quando 59% dos entrevistados se disseram satisfeitos com o serviço.

Os assistidos responderam perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico, sobre como conheceram a Defensoria e os níveis de satisfação quanto ao agendamento, atendimento, dentre outros.



Perfil

A pesquisa mostrou que os moradores das zonas Leste (33%) e Norte (27%) de Manaus são os que mais demandam a Defensoria. Juntas, as duas zonas representam 60% da população atendida pela DPE.

Demandas nas áreas de Família (guarda, pensão, divórcio, entre outros), regularização fundiária, registros públicos e sucessões são as causas mais procuradas.