Segunda alça de retorno do Parque dos Bilhares será interditada

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) avaliou necessária a interdição da outra alça inferior da ponte dos Bilhares, no sentido bairro-Centro, nesta segunda-feira (13) para garantir a segurança do tráfego ao constatar que o nível da água da enchente do igarapé do Mindu está comprometendo a circulação nesse sentido.

O condutor que segue na avenida Constantino Nery e deseja retornar para o bairro deverá acessar a avenida São Jorge, depois seguir a rua Artur Bernardes e passar por baixo do complexo viário Roberto Campos, seguindo na rua Pará, convergindo à direita na rua João Alfredo até a rua São Geraldo, acessando o sentido bairro da Constantino Nery. O condutor também tem a opção de seguir na rua Pará ou avenida Djalma Batista.

O diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, destacou que a medida é necessária para a segurança dos condutores. “Percebemos que as águas do igarapé subiram bastante, por isso estamos fazendo o fechamento da alça. Então, esse retorno estará fechado a partir desta segunda-feira, 13 de junho”, afirmou.

Na última terça-feira, 7, o IMMU interditou a alça inferior da ponte dos Bilhares, no sentido Centro-bairro. Com a medida, o retorno no sentido Centro/bairro é feito na rua da Maromba, após o shopping Millennium, depois, o motorista pode acessar a avenida Djalma Batista, dobrar à direita na avenida João Valério e seguir em direção ao Centro ou à avenida São Jorge.

A prefeitura orienta aos motoristas que desejam acessar os condomínios e escola ao lado dos Bilhares, no sentido Centro, que ajustem o itinerário seguindo a avenida Djalma Batista, depois acessem a avenida Pedro Teixeira, sigam até o cruzamento com a avenida Constantino Nery e continue o destino.

Transportes

Desde terça-feira, as linhas 120, 121, 211, 216 e 221 seguem pela avenida Constantino Nery, no sentido Centro/bairro, depois acessam a avenida Darcy Vargas, convertem à direita na avenida Djalma Batista, seguem até a rua João Valério, passam por baixo do viaduto em direção ao Centro pela avenida Constantino Nery ou seguem para o bairro pela avenida São Jorge.

O IMMU reforça que já comunicou as empresas de ônibus sobre as alterações e que os motoristas devem seguir o novo itinerário feito pela equipe de transporte do órgão de trânsito.

A área fechada está sinalizada e monitorada por agentes de trânsito e fiscais de transportes. Somente quando as águas começarem a baixar, o trecho da alça inferior da ponte dos Bilhares será reaberto ao tráfego.