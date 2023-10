Secretário Executivo da Saúde é internado após sofrer acidente grave em Manaus

Conforme nota da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), o quadro de saúde dele é considerado estável no momento.

Manaus/AM - O Secretário Executivo de Administração e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, Jani Kenta, está internado na UTI do Hospital João Lúcio, após sofrer um grave acidente de motocicleta nesse sábado (14), no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

