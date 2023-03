Saullo Vianna sugere reunião de grupo da Reforma Tributária em Manaus

Manaus/AM - Em seu pronunciamento na 1ª reunião do Grupo de Trabalho que vai analisar a proposta de Reforma Tributária, realizada na terça-feira (28), o deputado federal Saullo Vianna (União-AM) apresentou como sugestão que uma das reuniões do colegiado aconteça no Amazonas.

“As pessoas, em geral, não conhecem de fato a Zona Franca de Manaus e eu gostaria de sugerir para que pudéssemos fazer uma reunião do Grupo de Trabalho em Manaus para os deputados aqui do grupo terem a oportunidade de ver perto como funciona o nosso modelo econômico, que é a Zona Franca”, disse Saullo durante sua intervenção na reunião.

Da mesma forma, o parlamentar amazonense se colocou à disposição de conhecer outras realidades dos estados, municípios e dos setores econômicos que serão impactados pela Reforma Tributária.

“Existem outros segmentos que também contam com isenções fiscais que querem fazer parte desta discussão. Penso que temos todas as chances de tirar do papel essa reforma importante, de modo que para ela vire realidade e que possamos entregar ao Brasil um sistema tributário menos complexo e mais justo”, revelou Saullo Vianna.

Plano de Trabalho

Saullo Vianna informou, ainda, que o próximo passo caberá ao coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e ao relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). De posse das sugestões apresentadas pelos membros do colegiado, os dois parlamentares deverão apresentar nesta quarta-feira (1º), a proposta de calendário do Plano de Trabalho do GT.