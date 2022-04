São Raimundo promete banir e denunciar torcedor com tatuagem nazista em Manaus

Manaus/AM - O caso polêmico de um torcedor que exibiu uma tatuagem nazista nas costas durante o jogo do São Raimundo neste domingo (17), no Estádio da Colina continua repercutindo e o clube resolveu se manifestar à respeito do assunto.

Em nota, o São Raimundo Esporte Clube repudiou o comportamento do jovem e prometeu banir o torcedor dos jogos do Tufão. Além disso, o time informou ainda que vai denunciá-lo à Justiça por apologia ao nazismo:

“O São Raimundo Esporte Clube vem a público, repudiar a atitude deste indivíduo em que nada representa a história do clube do povo. O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial! Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrará as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais para que haja a devida investigação e persecução penal”, afirma o clube.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito, mas a imagem dele foi amplamente compartilhada nas redes sociais durante a partida.