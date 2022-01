Santuário São José Operário exigirá carteira de vacinação para Novena deste mês

Manaus/AM - O Santuário São José Operário (SSJO), em conformidade ao Decreto do Governo do Estado do Amazonas, que limita a presença do público máximo em eventos em até 200 pessoas, informa que a participação de modo presencial, na Novena de São José, deste mês (19), ocorrerá somente mediante inscrição e apresentação da carteira de vacinação com, no mínimo, duas doses ou dose única. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (12), e seguem até a próxima terça-feira, dia (18).

Todas as cinco tradicionais celebrações, 6h, 9h, 12h, 16h e 19h, ocorrerão somente dentro do Santuário, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul. Esta iniciativa visa proteger a saúde dos fiéis, em decorrência ao cenário da Pandemia em Manaus. Em cada horário, serão disponibilizadas apenas 200 vagas.

O Pároco-reitor do Santuário, Pe. Daniel Cunha, explicou que um dos motivos para aderir a esta iniciativa se baseia na significativa quantidade de devotos de todas as zonas de Manaus, que visitam a Igreja neste dia.

“Em decisão com a comissão da Novena de nosso Santuário, iremos seguir a nota oficial do Governo que estipulou um público máximo de 200 pessoas por evento. Sabendo que temos uma boa participação de fiéis em todas as cinco novenas (6h, 9h, 12h, 16h e 19h), neste mês todas serão na área interna da Igreja, somente dentro deste público estimado, por isso a necessidade de inscrição e da atenção por parte de nossos fiéis quanto essa restrição em vista das normativas estabelecidas.”, destacou.

Para realizar a sua inscrição, de modo exclusivamente online, nos respectivos horários acesse os links:



6h - Inscrições encerradas para este horário.



9h - https://www.even3.com.br/novenadesaojose09/



12h - https://www.even3.com.br/novenadesaojose12/



16h - Inscrições encerradas para este horário.



19h - Inscrições encerradas para este horário.