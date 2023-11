Sambódromo passa por vistoria para receber o Boi Manaus

“A festa tradicional do Boi Manaus, este ano realizado em dois dias, vai atender ao pleito dos bois, dos brincantes, além da geração de renda e promover o desenvolvimento da cultura e turismo de Manaus, vai levar entretenimento e lazer à população de Manaus, que é apaixonada por boi-bumbá e, principalmente quem não teve oportunidade de ir ao festival folclórico de Parintins, vai poder dançar e cantar com sua galera”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso,

De acordo com o prefeito de Manaus, David Almeida, devido à situação de estiagem e à fumaça, o evento que ocorre anualmente no aniversário da cidade, precisou ser adiado, no entanto, será realizado em dezembro, gerando oportunidade ao setor econômico, cultural e turístico.

