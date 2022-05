Saiu! Gabarito preliminar das provas do concurso da Semsa é divulgado

Os candidatos podem interpor recurso contra o gabarito em até três dias úteis após a divulgação, através de formulários disponíveis no site da FGV, e respeitando as instruções da banca organizadora.

O documento pode ser acessado no site da FGV, pelo link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22. Foram divulgados os gabaritos do Edital 002/2021, com 47 cargos de nível superior e seis cargos de nível fundamental, e do Edital 003/2021, que oferta dois cargos de nível médio.

Manaus/AM - O gabarito preliminar das provas objetivas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), aplicadas no último domingo, foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.