Saiba quais os presentes mais procurados para o Dia das Mães em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam) fez uma pesquisa sobre a intenção de compra do consumidor para o Dia das Mães 2023. A pesquisa entrevistou 442 pessoas, em diferentes zonas da cidade de Manaus, no período entre 13 e 20 de fevereiro.

Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), a pesquisa realizada será um guia para os consumidores e para o órgão nas fiscalizações.

A pesquisa demonstra que dos 442 entrevistados, sendo 59% público feminino e 40,5% público masculino, com faixa etária entre 30 a 39 anos de idade (39%), 25 e 29 anos (30%), 40 e 49 anos (14%), 18 e 24 anos (12%) e acima de 50 anos (5%). Revela que 92% têm intenção de presentear as mães e 8% pretendem não presentear. Dos que irão presentear, 53% comprarão apenas 1 presente, 29% pretendem comprar até 2 presentes, 6% devem comprar até 3 presentes e 2% querem comprar 4 presentes, o restante não sabe ou não respondeu. Apenas 1% respondeu que irá comprar 5 ou mais presentes neste Dia das Mães.

Na lista de produtos e serviços que os consumidores pretendem comprar estão: Roupas, calçados, acessórios (29%), perfumes (19%), almoço/jantar em restaurantes (12%), cosméticos (11%), eletrodomésticos (10%), celular/smartphone (7%), vale-presente (6%), passeio/viagem (5%), eletrônicos (5%), procedimentos estéticos (3%).

Local para as compras

Os shoppings centers lideram a preferência dos consumidores para a compra neste Dia das Mães, com 27,4% dos entrevistados. A pesquisa aponta que 21,5% pretendem realizar as compras do Centro da Cidade, 18,6% devem comprar nas lojas do bairro, seguido por Galerias Populares (6,1%), Loja de Departamento (5,2%), entre outros. Na modalidade Compras On-Line, a rede social Instagram lidera a opção de compras.

Os consumidores pretendem gastar entre R$101 a R$200 (27,6%), R$51 a R$100 (26%) e R$201 a 400 (21,9%). A forma de pagamento que pretendem utilizar: Cartão de Crédito parcelado (28,1%), Cartão da Loja parcelado (23,3%), à vista no dinheiro ou pix (21,3%).

A pesquisa de compras do Dia das Mães está no site do Procon-AM (www.procon.am.gov.br).

O Procon-AM estará nas ruas fiscalizando e de portas abertas para receber denúncias e melhor atender o consumidor amazonense.

Para registrar denúncias ou reclamações, pedimos aos consumidores entrarem em contato com o órgão de proteção ao consumidor por meio do telefone (92) 3215-4009 / 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h) exceto feriados, e, ainda, pelo www.procon.am.gov.br ou pelos e-mails: [email protected] [email protected] .