Saiba onde se vacinar contra covid, influenza e sarampo neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Nove pontos de vacinação contra Covid-19 estão disponíveis neste sábado (28), das 08h às 12h, em unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Destes, 8 são para atender o público de 12 anos e mais, com a oferta de primeira e segunda doses e das doses de reforço (terceira e quarta) e cinco para crianças de 5 a 11 anos, com oferta de primeira e segunda doses.

Com o encerramento definitivo do ponto de vacinação do Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, nesta sexta-feira (27) a vacina passa a ser oferecida aos sábados apenas em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O único ponto estratégico de grande fluxo para vacinação contra a Covid-19 ainda em operação é o shopping Phellipe Daou, na zona Norte da capital, que agora funciona de segunda a sexta-feira.

A 3º dose está disponível para todas as pessoas de 18 a 59 anos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses, para os idosos que receberam a segunda dose há três meses e para os imunossuprimidos que tenham completado o esquema vacinal há, no mínimo, 28 dias. A 4º dose está disponível para trabalhadores da saúde de qualquer idade, para pessoas de 50 anos ou mais e para imunossuprimidos que receberam a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um dos pais ou de um responsável e devem apresentar documento de identificação e o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde (CNS), além da carteira de vacinação. Os mesmos documentos devem ser apresentados pelos maiores de 18 anos.

Influenza e sarampo- Os nove pontos de vacinação contra a Covid-19 abertos neste sábado também irão oferecer a vacina contra o sarampo (tríplice viral) para trabalhadores da saúde e para crianças de seis meses a cinco anos incompletos, e a vacina contra a influenza, destinada a esses dois públicos e, ainda, a professores da rede pública e privada, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto).

Além desses locais, os dois imunizantes estarão disponíveis nas demais UBSs de horário ampliado, que podem ser consultadas no link bit.ly/ubshorarioampliado.

Os outros 10 públicos prioritários para a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Sarampo devem começar a ser vacinados em Manaus a partir da próxima semana.

Integram os novos grupos-alvo as pessoas com deficiência permanente; Forças de Segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador em exercício efetivo); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.