Saiba onde realizar atualização de cadastro habitacional e fundiário em Manaus

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), oferece serviços de atualização de cadastro habitacional e cadastro fundiário em dois locais da capital. A população pode ser atendida, sem realizar agendamento, no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte; e na galeria popular Espírito Santo, no centro da cidade.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.