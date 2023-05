Saiba onde cães e gatos podem tomar vacina antirrábica em Manaus

Manaus/AM - A Unidade Móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está atendendo a população na rua Epitácio Pessoa, nº 9, no bairro São Lázaro, zona Sul da capital. A unidade móvel oferta os serviços de vacinação antirrábica animal para cães e gatos, com idade igual ou superior a quatro meses, e ações de orientação e educação em saúde. A unidade móvel do CCZ funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e não é necessário agendar o atendimento. A Semsa reforça que cães e gatos maiores de quatro meses devem receber a dose anual da vacina antirrábica. A vacinação dos animais é a proteção mais efetiva contra a raiva animal e também contra a raiva humana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.