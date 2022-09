Saiba como ficará o trânsito para desfile de 7 de Setembro

Manaus/AM - Na quarta-feira, 7, as interdições começarão a partir das 4h e permanecerão até o término do evento, previsto para após as 11h. O efetivo de 40 agentes de trânsito, estará posicionado nos pontos de desvio e em locais estratégicos para proporcionar um trânsito seguro para o público e para os moradores e demais pessoas que passarem pelo local.



Interdições



A avenida Constantino Nery será interditada nos dois sentidos no trecho entre a avenida Desembargador João Machado e rua Pará. A avenida Pedro Teixeira, entre a avenida Djalma Batista e avenida Belmiro Vianez, será interditada também para o estacionamento de veículos.



A avenida Loris Cordovil será interditada entre a avenida Constantino Nery e avenida Belmiro Vianez. A avenida Belmiro Vianez e alameda do Samba, serão interditadas entre as avenidas Pedro Teixeira e Loris Cordovil.



Transporte



O IMMU desviará todo o trânsito para as avenidas Djalma Batista e São Jorge e Mário Ypiranga. A operação das Estações Arena e São Jorge ficará suspensa até o término do evento. As linhas alimentadoras (circulam nos bairros) da Estação E2 – Arena irão operar até o Terminal 1 – Constantino Nery.



O IMMU informa que vai reforçar o efetivo nas ruas para atender as ocorrências de rotina, como também as ordens de serviços no feriado prolongado. Os motoristas que tiverem dúvidas sobre interdições, opções de desvios ou quiserem solicitar apoio em ocorrências, devem ligar para o Disk-trânsito, no 0800 092 1188.