‘Sabadão da saúde’ tem foco na multivacinação em Manaus

Manaus/AM - A população manauara terá acesso a um conjunto de serviços de saúde durante oito horas ininterruptas neste sábado, 23, em mais uma edição do Sabadão da Saúde, estratégia criada pela Prefeitura de Manaus para aumentar a cobertura vacinal nas crianças, estimular a vacinação de idosos e profissionais de saúde e fortalecer as ações de promoção da saúde da mulher.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) manterá em funcionamento 48 unidades básicas, das 8h às 16h. Além das vacinas que fazem parte do calendário básico para as crianças de 2 meses a menores de 14 anos, ofertarão os imunizantes para a proteção contra Covid-19, influenza (para idosos e trabalhadores da saúde) e sarampo (para trabalhadores da saúde) e exame preventivo do câncer de colo do útero, que deve ser realizado prioritariamente por mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos.

Algumas das unidades também irão realizar mamografia para as mulheres de 50 a 69 anos, consultas e dispensação de medicamentos. Os locais abertos para a ação e os serviços oferecidos podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, pontua que a ação foi planejada com o objetivo de permitir que as pessoas que trabalham durante a semana, possam ter a oportunidade de cuidar da saúde no sábado, quando têm um pouco mais de tempo.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19, que faz parte da maior campanha de vacinação já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus, prossegue para as crianças de 5 a 11 anos, nos cinco pontos estruturados para o atendimento deste público. Os pontos funcionarão no Studio 5 Centro de Convenções e Parque da Criança, localizados na zona Sul, Sesi-Clube do Trabalhador, no Sesi, e sambódromo, na zona Oeste, que funcionarão das 9h às 16h. O shopping Via Norte, zona Norte, também vai ofertar o imunizante para as crianças no horário das 10h às 16h.

Para a população adulta, a vacinação contra o vírus Sarcs-Cov-2 (primeira, segunda, terceira e quarta doses, esta última, para pessoas com alto grau de imunossupressão), será disponibilizada em 25 unidades de saúde da rede municipal que podem ser conferidas pelo link (bit.ly/localvacinacovid19 ). Além destas estações, os três pontos estratégicos que funcionam no Sambódromo, na zona Oeste, Studio 5, na zona Sul, e shopping Phelippe Daou, na zona Norte, também ofertarão os imunizantes das 9h até às 16h.

O titular da Semsa orienta pais e responsáveis sobre a importância de ampliar a cobertura vacinal na capital amazonense principalmente junto às crianças menores de um ano de idade que estão com o calendário vacinal em atraso.