Sabadão da Saúde oferece preventivos, mamografia e consultas para mulheres em Manaus

Na ocasião, as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos poderão realizar o exame preventivo do câncer do colo do útero e aquela de 50 a 69 anos, vão poder realizar a mamografia assim como consultas e o recebimento de medicamentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.