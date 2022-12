Ruas viram 'rios' durante temporal em Manaus; vídeos

Em ruas do conjunto Vieiralves, do bairro Nossa Senhora das Graças, motoristas também precisaram de atenção ao trafegarem nas ruas, para evitarem acidentes e até danos nos veículos.

No Centro de Manaus, parte da famosa rua Saldanha Marinho também foi afetada. Pedestres caminhavam com água acima do joelho e carros passavam em alta velocidade para não 'afundarem'.

A rua Dallas no bairro do Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, ficou intrafegável após bueiros transbordarem e deixarem a rua alagada. Carros ficaram parados na entrada da rua para não ficarem submersos.

