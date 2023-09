Ruas são interditadas por 4 dias em Manaus para realização de obra de adutora

Esta área já está interditada, mas agentes de trânsito estão no local orientando motoristas sobre os desvios montados. Os usuários devem ficar atentos às mudanças das linhas 001, 100, 101, 116 e 119 que seguem normal até até a rua Santo Antônio e depois pegam as ruas Comendador J. G. Araújo, Profa. Evangelina Brove, Comendador Vicente Cruz e, então, normal, pela avenida Presidente Dutra.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), as mudanças ocorrem no trecho da avenida Presidente Dutra, sentido São Raimundo, entre as ruas Comendador Vicente Cruz e São João, no bairro Santo Antônio.

