Ruas e calçadas são tomadas por santinhos de candidatos em Manaus

Manaus/AM - As ruas e calçadas de escolas e outros locais de votações foram inundadas de santinhos de candidatos na manhã deste domingo (15). Antes mesmo da abertura dos portões, já se via inúmeros papeis jogados nos portões e escadarias.

No Instituto de Educação do Amazonas (IEA), por exemplo, do primeiro ao último degrau da escadaria de entrada se via de longe os mini planfletos distribuídos no decorrer das campanhas.

A mesma cena foi encontrada no estacionamento da Escola Municioa, Prof. Eliana Lucia Monteiro da Silva, na avenida Brasil, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste. A maioria das propagandas eram de vereadores, mas também havia santinho de candidatos à prefeitos.