Ruas do bairro Compensa passam por recapeamento nesta terça em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o início dos serviços do programa “Asfalta Manaus”, no conjunto Ayapuá, bairro Compensa, zona Oeste. O programa, que é fruto de convênio entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas, tem como meta recuperar 10 mil ruas na cidade.

No local, o chefe do Executivo municipal conversou com os moradores e destacou que todas as ruas do conjunto serão recuperadas, a partir desta terça-feira (21).

“Esse é um dos conjuntos mais antigos da cidade de Manaus, aproximadamente 40 anos de existência e nunca foi feito o recapeamento. Vamos entrar nesta terça-feira com os serviços da prefeitura, recapear todas as ruas do conjunto, fazer um serviço de limpeza, consertar a calçada a pedido dos moradores. Alguns moradores têm dificuldades aqui por conta da falta de estrutura e nós vamos fazer o trabalho que a prefeitura tem feito em toda a cidade e que tem agradado a toda população, dessa vez o ‘Asfalta Manaus’ chegou aqui no conjunto Ayapuá”, afirmou Almeida.

Os serviços serão realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que segue mapeando ruas deterioradas com buracos e crateras formadas no trecho, prejudicando a trafegabilidade dos moradores locais. Como forma emergencial, as equipes da Seminf trabalham com o plano de recuperação asfáltica, reestruturando o solo e minimizando os impactos no cotidiano da população.

As ruas do conjunto irão receber, também, serviços de limpeza por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). “Nós entraremos com nossas estruturas para preparar todo o terreno, para que as equipes de obras possam iniciar os trabalhos”, completou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

A moradora Elenilza Guimarães afirma que está confiante com o início das obras no conjunto, que estava abandonado há muitos anos. “Agora eu estou sentindo firmeza, porque o prefeito está aqui presente, coisa que eu nunca tinha visto em outras gestões, então nossa expectativa já está a mil”, disse.