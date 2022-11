‘Ruas da Copa’ em Manaus terão transmissão dos jogos do Brasil na Copa 2022

As ruas que terão transmissões são: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 03, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Falcão, no São José I, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

Manaus/AM - Cinco ruas de Manaus vão transmitir os jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo Fifa 2022. A primeira transmissão simultânea será nesta quinta-feira (24), às 15h (horário local) com sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão. A expectativa é que mais de 800 mil pessoas a partir das 9h às 21h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.