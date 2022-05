Rua dos Barés é interditada a partir desta quinta-feira no Centro de Manaus

Na manhã de hoje, ela recebe pontes de madeira para que o acesso à Feira da Manaus Moderna não seja prejudicado. Tablados também estão sendo construídos no interior da mesma para facilitar o trânsito de clientes e feirantes no setor de peixes e carnes.

A via já está sendo invadida pelas águas e o tráfego de veículos está impossível no local. Além da Rua dos Barés, a rua Barão de São Domingos também já está sendo afetada.

Manaus/AM – A cheia de 2022 já começa a interferir no trânsito das ruas do Centro de Manaus. E a primeira a sofrer mudanças é a Rua dos Barés, que será interditada a partir das 14h desta quinta-feira (12).

