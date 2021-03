Roubo em estação de empresa deixa mais de 20 bairros sem água em Manaus

Japiim, Colina do Aleixo, conjuntos La Ville, Acariquara, Asteca, Carijó, Der AM, João Bosco II, Ouro Verde, Resd Parque Verde, Resd Stillus, Tiradentes, Vila Parque, bairros Crespo, Aleixo, Cachoeirinha, Adrianópolis, conjuntos Celetra, Costa e Silva, Eldorado, Ica Paraíba, Jardim Amazonas, Manauense, bairros Raiz, São Francisco, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Sta Luzia, conjunto Vila Amazônia, bairros Japinlândia, São Sebastião, Zumbi I, São José II, João Bosco, conjuntos Itapuã, Murici, Uirapuru, Vila da Barra, Lagoa Verde, Praça 14 de Janeiro, Nossa Senhora das Graças, Jardim Paulista, bairros Morro da Liberdade, São Lazaro, conjunto Jardim Petrópolis, bairros Petrópolis e São Jose I.

Manaus/AM - O roubo de cabos de comunicação no Sistema do Mocó deixou vários bairros da Zona Norte, Leste, Sul e Centro-Sul sem água nas torneiras nesta sexta-feira (5).

