'Rolezinho' é cancelado e dez motos vão para parqueamento em Manaus

Manaus/AM- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deflagrou, entre a noite da terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17), uma operação que resultou na desarticulação de uma tentativa do chamado “rolezinho” de motociclistas e a remoção de dez veículos.



“Sabemos que os ‘rolezinhos’ acabam com a paz e o sossego do cidadão, que busca seu descanso após um longo dia de trabalho e estudo. Então, nosso objetivo é coibir ao máximo esse tipo de prática e, com isso, também preservamos vidas e prevenir acidentes, mantendo vias mais seguras para o tráfego de veículos e de pessoas”, disse o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá



A ação retirou de circulação motocicletas com descarga livre e em mau estado de conservação, autuou condutores sem o uso dos equipamentos de segurança obrigatórios e que estavam conduzindo seus veículos sob efeito de álcool.

A operação iniciou nas zonas sul e leste, onde foram removidas quatro motocicletas. Em seguida, por volta de 1h30 desta quarta-feira, a equipe seguiu para Ponta Negra, zona oeste de Manaus, para apurar uma concentração de motocicletas.



“Com a chegada da equipe no local, alguns condutores empreenderam fuga, tendo sido removidas seis motocicletas”, explicou ele, detalhando ainda que, no total, foram realizadas 50 autuações e dez motocicletas removidas.