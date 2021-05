Rodoviários suspendem greve prevista para esta quinta em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus garantiu, após reunião com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana (STTRM), realizada na tarde desta terça-feira (25), no Casarão da Inovação Cassina, Centro, que não haverá a paralisação no transporte coletivo, antes programada para a próxima quinta-feira (27). O sindicato reivindica o reajuste no salário dos profissionais do setor e aumento no vale-refeição.

Durante o encontro, o chefe do Executivo municipal explicou que os representantes do Sindicato dos Rodoviários firmaram o compromisso de manter o funcionamento das linhas, garantindo, assim, o serviço à população.

Presidente do STTRM, Givancir Oliveira salientou que a preocupação apresentada pelo prefeito David Almeida, em resolver a demanda e assegurar os direitos dos usuários do sistema de transporte coletivo, superou a expectativa. Por isso, em comum acordo, as reivindicações da classe serão discutidas em outra oportunidade, quando o quadro pandêmico estiver em melhor situação.